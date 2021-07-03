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تفاصيل عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة حول سد النهضة

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تفاصيل عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة حول سد النهضة تفاصيل عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة حول سد النهضة

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قال السفير ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن هناك جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل، سيتم خلالها مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح السفير ماجد عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع بقناة صدى البلد، أن الجلسة ستكون بمشاركة شخصية من وزيري الخارجية المصرية والسودانية.

وأشار إلى أن اللجنة العربية بحانب تونس يقوموا بدور مهم في مجلس الأمن من أجل حل أزمة السد الإثيوبي. وأضح أن هناك رغبة للحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا من والسودان في أزمة السد الإثيوبي.

وتابع المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، أن هناك هدفًا لمتابعة ما حدث من توصيات في الجلسة السابقة لحل أزمة السد الإثيوبي، وأن نتيجة اجتماع مجلس الأمن ستحدد بعد مشاورات الأعضاء مع دولها.

المصرى اليوم

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