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زيارات منزلية من 45 فريقا طبيا بالمنيا لمصابي كورونا والمخالطين بالمنازل

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زيارات منزلية من 45 فريقا طبيا بالمنيا لمصابي كورونا والمخالطين بالمنازل زيارات منزلية من 45 فريقا طبيا بالمنيا لمصابي كورونا والمخالطين بالمنازل

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تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وكذلك متابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي، على مستوى جميع مراكز المحافظة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي المستجد.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المبادرة متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي. مشيراً إلي أن المبادرة تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال ٤٥ فريقا طبيا، منهم ١٨ فريقا متحركا يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضاً المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريقا ثابتا.

المصرى اليوم

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