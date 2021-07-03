زيارات منزلية من 45 فريقا طبيا بالمنيا لمصابي كورونا والمخالطين بالمنازل

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تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وكذلك متابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي، على مستوى جميع مراكز المحافظة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد.
أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المبادرة متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي. مشيراً إلي أن المبادرة تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.
وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال ٤٥ فريقا طبيا، منهم ١٨ فريقا متحركا يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضاً المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريقا ثابتا.