أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات -
أمير مكة المكرّمة يتفقّد  #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي -
الصحة: خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ -
"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة -
شكاوى ضد واتساب في الاتحاد الأوروبي بسبب تغييرات الخصوصية -
نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية يزور عددًا من المحاكم الإدارية -
القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده -
نيوم.. وزير الداخلية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره العُماني -
رامي صبري يودع شقيقه.. ومحمد شريف يقترب من لقب هداف الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الخارجية يكشف تطورات عودة العلاقة مع قطر

Print
وزير الخارجية يكشف تطورات عودة العلاقة مع قطر وزير الخارجية يكشف تطورات عودة العلاقة مع قطر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية القطرية تسير بوتيرة طيبة، كما أن المتابعة تجتمع بشكل دوري وتراجع كل الملفات التي كانت لحقت بالعلاقات خلال فترة المقاطعة، وهناك تبادل للزيارات بين وزراء الخارجية وتبادل الخطابات على مستوى القيادات.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك إرادة سياسية مشتركة لاستئناف علاقات طبيعية بين وقطر، كما ان التمثيل الدبوماسي عاد مرة أخرى بين البلدين وتم تسمية سفراء جدد في القاهرة والدوحة.

وأوضح الوزير أن هذا مؤشر على رغبة لعودة العلاقات المصرية القطرية إلى طبيعتها وهذا له خصوصيته، كما أن مصر تسعى إلى عودة العلاقات مع أشقائها العرب.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بمشاركة وزيرة الهجرة.. انطلاق معسكر الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج بشرم الشيخ

بمشاركة وزيرة الهجرة.. انطلاق معسكر الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج بشرم الشيخ

تحرك مصري جديد بشأن سد النهضة .. وزير الخارجية يطالب باتفاق عادل وملزم

تحرك مصري جديد بشأن سد النهضة .. وزير الخارجية يطالب باتفاق عادل وملزم

مصرع طفلة غرقًا أثناء «غسيل المواعين» بالمنيا

مصرع طفلة غرقًا أثناء «غسيل المواعين» بالمنيا

بشرى .. مستشار الرئيس يعلن انحسار الموجة الثالثة من كورونا في مصر

بشرى .. مستشار الرئيس يعلن انحسار الموجة الثالثة من كورونا في مصر