وزير الخارجية يكشف تطورات عودة العلاقة مع قطر

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية القطرية تسير بوتيرة طيبة، كما أن المتابعة تجتمع بشكل دوري وتراجع كل الملفات التي كانت لحقت بالعلاقات خلال فترة المقاطعة، وهناك تبادل للزيارات بين وزراء الخارجية وتبادل الخطابات على مستوى القيادات.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هناك إرادة سياسية مشتركة لاستئناف علاقات طبيعية بين مصر وقطر، كما ان التمثيل الدبوماسي عاد مرة أخرى بين البلدين وتم تسمية سفراء جدد في القاهرة والدوحة.

وأوضح الوزير أن هذا مؤشر على رغبة لعودة العلاقات المصرية القطرية إلى طبيعتها وهذا له خصوصيته، كما أن مصر تسعى إلى عودة العلاقات مع أشقائها العرب.