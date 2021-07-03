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الجامعة العربية: أزمة سد النهضة تهدد الأمن والسلم في القرن الأفريقي

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الجامعة العربية: أزمة سد النهضة تهدد الأمن والسلم في القرن الأفريقي الجامعة العربية: أزمة سد النهضة تهدد الأمن والسلم في القرن الأفريقي

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قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنه من المنتظر عقد مجلس الأمن جلسة بشأن "سد النهضة"، عصر الخميس المقبل، حيث سيتم الاستماع لوزراء خارجية الدول الثلاث والسودان وإثيوبيا.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن سد النهضة قضية تهدد الأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي في ظل عدم التوصل لإتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث وهذا ما يجب على مجلس الأمن أن يدركه.

وأوضح: "نرغب في خروج قرار من مجلس الأمن يضمن لإثيوبيا القدرة على توليد الكهرباء مع عدم إلحاق الضرر البالغ بدولتي المصب".

وتابع: «نتمني إقناع الأطراف المعنية في مجلس الأمن بأن يكون هناك تصويت لصالح القرار من خلال الحصول على 9 أصوات».

المصرى اليوم

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