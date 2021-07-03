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أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الجانب الإثيوبي لم يكمل بناء سد النهضة ولن يحجز من المياه ما كان مقررا وسيتم حجز ما يقارب نصف الكمية، قائلا: «بناء السد سينتج عنه ضرر، كما أن الملء الثاني مخالفة أخرى للجانب الإثيوبي ولنا رد فعل ملائم له».

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، السبت، أنه حال عدم صدور قرار مناسب من مجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة ستستمر مصر في العمل من خلال الاتصالات الدولية والتواصل مع الاتحاد الأفريقي، منوهًا إلى أن مصر دائمًا تؤكد أن لديها العزيمة والقدرة للدفاع عن مصالحها المائية.

وتابع: «السلطة المصرية لن تدخر أي جهد في حماية الأمن القومي المصري وحقوقها المائية، كما أن كل الوسائل متاحة للشأن المصري في التعامل مع أزمة سد النهضة، وأن مصر ترتكن إلى السلم في الإطار السياسي لتجنب الصراع والصدام والتوتر الذي قد ينتج في القرن الإفريقي»، مشددًا على أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم دليل على ذلك.