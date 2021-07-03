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الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة تستعرض انجازات المحافظة خلال 7 سنوات

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الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة تستعرض انجازات المحافظة خلال 7 سنوات الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة تستعرض انجازات المحافظة خلال 7 سنوات

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استعرضت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة الانجازات التي شاهدتها المحافظة على مدار الـ7 سنوات الماضية، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي يوم السادس من يوليو الحالي حيث مر ١٠٥٢ عام على إنشاء القاهرة.

وأشارت المحافظة إلى أنها هذا العام تحديدا تلقي الضوء على سبعة سنوات من الانجازات المضيئة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف القضاء على المناطق العشوائية على أرض القاهرة، وبالفعل غيرت ملامح العاصمة سريعا بعدما أزالت الدولة المناطق العشوائية ووفرت سكن بديل آمن وملائم لسكان تلك المناطق، وتم وضع خطة لاستغلال المساحات التي تم تفريغها من العشوائيات، بما يخدم سكان المناطق المجاورة، من خلال إنشاء مناطق خدمية ومجمعات للخدمات الحكومية المحرومة، ومنها تطوير منطقة المواردي بالسيدة زينب بعد إزالة عدد من العقارات غير المخططة بالمنطقة تتجه الدولة لتوفير عدة خدمات للمنطقة «محال ومناطق خدمية»، في الجهة المقابلة لمشروع روضة السيدة، كما يتم تنفيذ مشروع روضة السيدة 2.

كما تم تطوير منطقة المدابغ التي تقع بمصر القديمة خلف سور مجرى العيون ويشمل مخطط التطوير مساحة 85 فدان، حيث يتم الأن تنفيذ مبانى «تسوق بها محال وأسواق على الطراز القديم»، ومحور الثقافة والتاريخ وبه متاحف ومكاتب متطورة، والمحور الترفيهى وبه مسارح وسينما وكافيهات ومطاعم، بالإضافة إلى سور مجرى العيون الجارى تطويره. وتطوير منطقة اسطبل عنتر، والجبخانة بعزبة خير الله والتي تقع على مساحة 20 فدانا بأحياء القديمة ودار السلام ومن المقرر أن يتم إنشاء عدد كبير من المشاريع الخدمية للتحول المنطقة بالكامل خاصة أن بها «الجبخانة» المقرر تطويره ووضعه على خارطة السياحة نظرا لقيمتها التراثية والتاريخية والمعمارية، ومن المقرر أن يشمل مخطط التطوير إنشاء «طريق يصل للجبخانة، وموقف سيارات، ووحدة صحية، ومبنى إسعاف، وقسم شرطة، ووحدة مطافئ، ومكتب بريد، مسجد ومعهد دينى، وسوق، وساحة تجمع، ومسرح مكشوف، ملاعب كرة قدم، ومنطقة ألعاب أطفال».

ولفتت الصفحة إلى تطوير منطقة حكر السكاكينى القديم بالشرابية بمساحة 6.66 فدان بحى الشرابية، يتم فتح المنطقة على الشارع الرئيسى بمساحة 3.8 فدان وسيتم إنشاء «حديقة عامة، مركز صحي، مركز تجارى، مركز شباب، مناطق انتظار، مسجد، مدرسة تعليم أساسى وثانوى». ومخطط سلم قلعة الكبش حى السيدة زينب التي تم تفريغها، على مساحة 4 أفدنة بالسيدة زينب، ويتم إنشاء ملاعب كرة قدم خماسية ومساحات خضراء وأماكن للترفية، ومناطق ألعاب للأطفال«.

المصرى اليوم

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