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لميس الحديدي عن قاعدة «3 يوليو» البحرية: «إذا كتب علينا القتال فنحن أهل له»

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لميس الحديدي عن قاعدة «3 يوليو» البحرية: «إذا كتب علينا القتال فنحن أهل له» لميس الحديدي عن قاعدة «3 يوليو» البحرية: «إذا كتب علينا القتال فنحن أهل له»

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن «3 يوليو» يوم عزيز على المصريين يمثل ذكرى عزيزة على قلوبهم اختارته القيادة السياسية لافتتاح قاعدة «جرجروب» البحرية شمال غرب البلاد والتي أطلق عليها «قاعدة 3 يوليو».

وتابعت الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، السبت: «رسالة قوة جديدة للأصدقاء والأعداء ورسالة ردع وليست رسالة عدوان، رسالة سلام وليست رسالة حرب فمصر في تاريخها لاتعتدي لكنها تحمي أرضها وسمائها وسواحلها من أية اعتداء أو حتى مجرد التفكير فيه».

وأتمت: «لكن إذا كتب علينا القتال فنحن أهل له».

وحول مشاركة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، في افتتاح القاعدة البحرية، قالت: «صديق عزيز على والرئيس عبدالفتاح بالاضافة لمشاركة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي».

المصرى اليوم

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