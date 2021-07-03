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«سمير عامل إيه؟» ..سؤال متكرر من دلال عبدالعزيز عن زوجها الراحل

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«سمير عامل إيه؟» ..سؤال متكرر من دلال عبدالعزيز عن زوجها الراحل «سمير عامل إيه؟» ..سؤال متكرر من دلال عبدالعزيز عن زوجها الراحل

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كشفت مصادر مقربة من الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أن حالتها الصحية لا تزال حرجة وغير مستقرة وتواصل العلاج والخضوع لجهاز التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، منذ نقلها له قبل 64 يوما، إذ تعاني من تليف شديد بالرئة.

وأشارت المصادر إلى أن دلال عبدالعزيز لا تزال لا تعلم بوفاة زوجها النجم سمير غانم رغم مرور 44 يوما على وفاته وتخشى عائلتها إبلاغها بوفاته حتى الآن خوفا على حالتها الصحية، بينما توجه سؤالا كلما تفيق وتكون بصحبتها ابنتيها إيمي أو دنيا لتكرر السؤال عن زوجها: «هو سمير عامل إيه؟».

وأوضحت المصادر لـ«المصري اليوم» أن دلال طلبت عدة مرات رؤية زوجها وزيارته في غرفته بالمستشفى فأبلغوها بصعوبة ذلك لكونه في العناية المركزة ولوضعها هي الأخرى بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي.

وتعاني الفنانة دلال عبدالعزيز من تليف بالرئة كأحد مضاعفات المستجد الذي أصيبت به في إبريل الماضي عقب انتهائها من تصوير مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عرض في رمضان الماضي وكان آخر عمل شاركت به.

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المصرى اليوم

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