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"الغانم" يؤسس معمل "تنامي" للابتكار التنموي وفق منهجية "GInI" العالمية

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"الغانم" يؤسس معمل "تنامي" للابتكار التنموي وفق منهجية "GInI" العالمية "الغانم" يؤسس معمل "تنامي" للابتكار التنموي وفق منهجية "GInI" العالمية
يخدم القطاع الخيري ويُعنى بابتكار المشروعات وإنضاج المبادرات للقطاع الثالث

أعلنت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي “تنامي” عن تأسيس معمل الابتكار التنموي، الذي يُعنى بتطبيق الحلول وإنضاج الأفكار والمبادرات للقطاع غير الربحي من جمعيات أهلية وتعاونية ومؤسسات وقفية وغيرها.

وسيكون تأسيس المعمل وفق منهجية "GInI" العالمية لتأسيس معامل الابتكار في العالم، حيث تم التعاقد لتأسيس المعمل المتخصص في خدمة القطاع الخيري والتنموي مع الخبير ومستشار الابتكار عبدالواحد سعد الغانم الذي يمتلك 20 سنة في مجال الأعمال.

و"الغانم" حاصل على ماجستير الابتكارات الهندسية وريادة الأعمال من كندا، وبكالوريوس الحاسب الآلي من الولايات المتحدة، وحاصل على عددٍ من الشهادات الاحترافية في مجال الابتكار وإدارة المشروعات، ومؤسس ومدير مدير شركة وطن الابتكار.

يُذكر أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي"، هي جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807، وتُعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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