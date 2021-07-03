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"شؤون الحرمين" ترفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالحرمَين الشريفَين

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"شؤون الحرمين" ترفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالحرمَين الشريفَين "شؤون الحرمين" ترفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالحرمَين الشريفَين
تماشيًا مع توجُّه القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم وقاصديه

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفع مستوى الإجراءات الاحترازية وتوعية قطاعات الرئاسة والوكالة كافة بأهمية المرحلة المقبلة في جائحة كورونا؛ وذلك تماشيًا مع توجُّه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم وقاصدي بيت الله الحرام.

وشدَّدت الرئاسة على جميع منسوبيها استشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأمنية والصحية والمجتمعية، وعدم التراخي والتساهل والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية، خاصة التباعد الجسدي وعدم التجمعات، وارتداء الكمامات والالتزام بالتعقيم، والإسراع في أخذ اللقاحات، واتخاذ كل ما يمكن من وسائل وتقنيات حديثة متخذة لسلامة قاصدي الحرمين والعاملين بهما من هذه الجائحة.

يُذكر أن الرئاسة منذ بداية الجائحة قد اتخذت عددًا من الإجراءات والتدابير المشددة التي من شأنها الحفاظ على سلامة رواد الحرمين الشريفين.رئاسة شؤون الحرمين الجديد الحرم المكي المسجد الحرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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