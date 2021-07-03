الأرجنتين تطمح لتخطي الإكوادور.. والأوروغواي تصطدم بكولومبيا

★ ★ ★ ★ ★

في ختام مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2021

تتواصل فجر يوم الأحد مواجهات دور ربع نهائي كوبا أمريكا 2021 المقامة حاليًا في البرازيل، وتستمر حتى 11 يوليو الجاري، بإقامة مواجهتين لا تقبلان القسمة على اثنين.

الأرجنتين - الإكوادور

يلتقي منتخب الأرجنتين المرشح للظفر بالكأس القارية نظيره الإكوادور على ملعب "بيدرو لودفيكو الأولمبي".

ويعول المنتخب الأرجنتيني بقيادة مديره الفني ليونيل سكالوني كثيرًا على نجمه ليونيل ميسي من أجل تحقيق اللقب القاري هذه المرة؛ إذ أظهر البرغوث بصمته الكبيرة في النسخة الحالية بتسجيله 3 أهداف، بينها ثنائية في مرمى بوليفيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مباراته الـ148 دوليًّا في رقم قياسي وطني، كسر به رقم زميله السابق في النادي الكتالوني خافيير ماسكيرانو.

وقاد ميسي الأرجنتين في رحلة العبور إلى ربع النهائي دون هزيمة بعد الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في واحدة فقط أمام تشيلي.

في المقابل يسعى المنتخب الإكوادوري إلى تحقيق مفاجأة، وحسم النتيجة لصالحه، والسير نحو المنافسة على اللقب.

كولومبيا - الأوروغواي

في المباراة الثانية، ولحساب الدور نفسه، يواجه المنتخب الكولومبي نظيره الأوروغواياني. ويعول الأول على نجمَي هجومه المخضرمَين لويس سواريز وكافاني، فيما يعتمد منتخب كولومبيا على اللعب الجماعي لمجابهة المد الهجومي لمنافسيهم.

كوبا أمريكا