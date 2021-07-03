واعظة بالأزهر: الدعاء الذي يخلو من الصلاة على النبي لا يستجاب

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قالت أميرة سيد يونس، الواعظة بالأزهر الشريف، إن هناك آداب في دعاء الله من أهمها ألا يكون الدعاء في الحصول على شيء حرام.

وتابعت«يونس»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «مينفعش حد يدعي ربنا ويقول وفقني في السرقة دي، كما أن الدعاء لا يجوز أن يكون على شخص معين بالشر».

وأشارت إلى أن آداب الدعاء تتمثل في استقبال القبلة، وحسن الظن بالله عز وجل مع اليقين بأن الله قادر، ويفضل أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل بعد التسمية بالله والصلاة على رسول الله، خاصة وأن الدعاء الذي يخلو من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يستجاب.