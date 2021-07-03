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10 آلاف نسخة مباعة من اصدارات قصور الثقافة في اول يومين من معرض الكتاب

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10 آلاف نسخة مباعة من اصدارات قصور الثقافة في اول يومين من معرض الكتاب 10 آلاف نسخة مباعة من اصدارات قصور الثقافة في اول يومين من معرض الكتاب

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قال الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مبيعات الهيئة خلال اول يومين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 قد بلغت 10 آلاف نسخة من اصدرات الهيئة بجناحها الذي شهد إقبالا كبير من الزوار على سلاسل الزخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، أفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الاقليمي ومجلة قطر الندي.

وأوضح أن قائمة اعلى الكتب مبيعا حتى الان ضمت بلاغة النساء، المعارف، نهج البلاغة، تهافت التهافت، تهافت الفلاسفة، ديوان الرُمة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مجموعة سندباديات، الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبدالرحمن الرافعى تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر «جزئين»، فجر الضمير، وأضاف أن هناك بعض العناون التي نفذت منها بطل هذا الزمان، الشقيقان والأعمال الكاملة لمصطفى عبدالرازق واشار أن هناك إقبالا كبير من الزورا على سلسلة النشر الاقليميى ومجلة قطر الندي التي تتراوح الاسعار فيهما من 1 جنيه إلى 5 حنيه.

المصرى اليوم

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