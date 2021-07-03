خبيرة تجميل: الكحل الفاتح يفضل لمن لديه ضيق في العين

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قالت هبة محمد، الميكب أرتيست، إن هناك إمكانية للاستغناء عن الأي لينر من خلال وضع الرموش، ومن الممكن وضع الأي شادو تحت العين لتوسيع العين، وفي حال ضيق العين من الممكن وضع كحل فاتح، وإذا كانت العين واسعة، فيتم وضع كحل أسود.

وتابعت «محمد»، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن هناك إمكانية لإبراز الخدود في ضعف الوجه، أو نحته في حال إذا كان الوجه كبير بطرق مختلفة.

ولفتت إلى أن هناك إمكانية لوضع الميك آب الخاص بالمناسبات خلال ساعات النهار، ولكن بشكل مبسط، وفي هذه الحالة ممن الممكن وضع رموش بسيطة والأي شادو يجب أن يكون لون واحد.