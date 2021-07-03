مصرع طفلة وإصابة 6 آخرين فى انقلاب سيارة بطريق مطروح الدولى

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لقيت طفلة مصرعها وأصيب سته آخرين في حادث سير على طريق مطروح الدولى، وكانت شرطة النجدة أبلغت الإسعاف بوقوع حادث سير لانقلاب سيارة على طريق مطروح الدولى بالكيلو ٥٠ طريق مطروح إسكندرية أمام قرية اطنوح.

ولقيت طفلة مصرعها في الحادث وهى ملك محمد قباري 9 سنوات من الإسكندرية والجثة تحت تصرف النيابة العامة. وأصيب في الحادث ستة آخرون وتم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة وهم: بسمة أبوبكر محمد محروس 18 سنة من الإسكندرية تعاني من اشتباه نزيف داخلي واشتباه ما بعد الارتجاج (تحويل مستشفى مطروح العام)، وسندس أبوبكر محروس 12 سنة من الإسكندرية تعاني من كدمات متفرقة بالجسم، ورحاب محروس السيد 36 سنة من الإسكندرية تعاني من جروح قطعية بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، ومروان محمد قباري 4 سنوات من الإسكندرية يعاني من كدمات متفرقة بالجسم والظهر واشتباه ما بعد الارتجاج (تحويل مستشفى مطروح العام)، وعزة محروس السيد 45 سنة من الإسكندرية تعاني من كدمات بالجسم والظهر، ومروة محروس السيد 38 سنة من الإسكندرية تعاني من كدمات متفرقة بالجسم.