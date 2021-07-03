صحة سوهاج : ضبط أكثر من 231 طن أغذيه فاسدة خلال يونيو

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تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، من ضبط أكثر من 231 طن من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل وصولها للجمهور، خلال حملاتها التي نفذتها على الأسواق العامة وأماكن تداول الأغذية بجميع قرى ومراكز المحافظة طوال شهو يونيو المنقضى.

قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج- في تصريح لها اليوم- إن الحملات التي جرت بإشراف الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، أسفرت منذ بدايه شهر يونيو حتى نهايته عن ضبط 231 طن و660 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الأدمى قبل وصولها للجمهور بمختلف مراكز المحافظة، مؤكدة أن الحملات مستمرة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية وبصورة مكثفة لضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطنين، حيث تأتى الحملات ضمن الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالمديرية لضبط الأسواق، وضمان وصول غذاء صحي وآمن لجمهور المستهلكين.