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«لو بطلنا نحلم نموت».. مغامرة دنماركية في يورو 2020 وإنجاز وُلد من رحم المعاناة

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«لو بطلنا نحلم نموت».. مغامرة دنماركية في يورو 2020 وإنجاز وُلد من رحم المعاناة «لو بطلنا نحلم نموت».. مغامرة دنماركية في يورو 2020 وإنجاز وُلد من رحم المعاناة

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من السهل أن تعلق فشلك وإخفاقك في تحقيق هدف ما على الظروف المحيطة والخارجية بتبريرات وأمور عديدة أخرى، ولكن ربما يضعك الله في اختبارات تقيس مدى تحديك وقوة تحملك وصبرك على المصائب فتخرج منها قويًا يستشهد العالم بك ويشير الجميع لك كنموذج صارخ في النجاح والعزيمة والارادة، تحت شعار «لا تيأس».

ما أصعب أن ترى صديقك ورفيقك يلفظ أنفاسه الأخيرة أمامك، بينه وبين الموت خطوات قليلة، تقف مرتجفاً لا تملك سوى الدعاء، هكذا كانت البدايات للمنتخب الدنماركي بمستهل مشواره في يورو 2020، فخلع إريسكن قلوب الملايين وسقط أرضاً وظن الجميع أن سيناريو وفاة الرياضيين في الملاعب قد دُون منه سطراً جديداً مع ثاني أيام البطولة الأوروبية، قبل أن تنقذ العناية الألهية إريكسن من الموت ويعود قلبه للنبض من جديد بعد ساعات عصيبة عاشها أنصار المستديرة كُتمت فيها الأنفاس.

الصدمة الشديدة لأحفاد الفايكينج سيطرت عليهم بشدة فخسروا مباراتهم الافتتاحة التس تم استكمالها بعد دقائق من فاجعة إريسكن أمام الفنلندي وتبعها هزيمة جديدة في مواجهة المنتخب البليجيكي، ليضع الدنماركيون قدماً ونصف القدم الأخرى خارج اليورو.

العزيمة تحضر والروح تُستعاد وثوب اليأس يُنزع، وتحفيز استفاقة إريكسن يتواجد والصدمة تزول وأحفاد الفاينكج يلتهمون المنتخب الروسي برباعية ويتأهلون بالمركز الثاني إلى ثمن النهائي في كبرى المفاجآت.

القصة لم تنته بعد فبعد رباعية ، تتواصل الانتفاضة ويضرب أحفاد الفايكنج المنتخب الويلزي برباعية جديدة ليبلغ ربع النهائي ويدخل في منافسة مع الثمانية الكبار على اللقب الأوروبي.

وتحت شعار «لو بطلنا نحلم نموت» تواصلت مغامرة الدنمارك في يورو 2020 وأطاح أحفاد الفايكينج بالمنتخب التشيكي بالفوز بهدفين مقابل هدف وبلوغ نصف النهائي والمربع الذهبي عن جدارة واستحقاق.

تأهل الدنمارك إلى نصف النهائي وُلد من رحم المعاناة ما بين فاجعة إريكسن والخسارة في أول مباراتين بمنافسات المجموعات في اليورو، قبل الانتفاضة ومواصلة المغامرة والاقتراب من تكرار سيناريو نسخة 1992 الإعجازي وتتويج الدنمارك باللقب بعد استدعائها قبل منافسات المسابقة بأيام قليلة عقب إيقاف يوغوسلافيا بسبب حربها على البوسنة والهرسك.

المصرى اليوم

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