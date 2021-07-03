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رئيس فاركو: نسعى للتعاقد مع نجم برشلونة السابق

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رئيس فاركو: نسعى للتعاقد مع نجم برشلونة السابق رئيس فاركو: نسعى للتعاقد مع نجم برشلونة السابق

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أكد حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو، أن صعود ناديه إلى الدوري الممتاز يعد إنجازا كبيرا طال انتظاره لسنوات عديدة.

وقال شيرين حلمي، في تصريحات تلفزيونية: «تحدث البعض أننا سوف نتعاقد مع ليونيل ميسي، ولكن الحقيقة أن التعامل بيننا كان بسبب مساهمة اللاعب في علاج إصابات فيروس سي».

وأردف:«سنعمل على التعاقد مع داني ألفيش النجم البرازيلي ونجم برشلونة السابق، ويلعب حاليا في ساوباولو البرازيلي، ونسعى للاستفادة من خبراته خلال الفترة القادمة، وسنحتفظ بالقوام الأساسي للفريق».

وتابع: «ألفيش من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة ودار بيننا حديث وأكد أنه كان من أحلامه اللعب في ساوباولو منذ أن كان عمرة 8 سنوات وحققه وهو لديه 38 سنة، فهو إنسان طموح ونسعى للتعاقد معه بالفعل».

وواصل:«فريق فاركو بدأ من دوري الشركات ثم القسم الرابع والثالث والثاني وتواجدنا كثيرا في دوري الدرجة الثانية وصعدنا بعد عناء شديد وكنا نستحق هذا الأمر».

واختتم: «أندية الشركات لن تضر الدوري المصري لأن هذا هو الأمر الواقع ويجب التعايش معه، فالبداية كانت بفريق المقاولون العرب ثم أندية الجيش والشرطة وإنبي وسيراميكا وكوكاكولا حاليا، وأرى أن تواجد هذه الفريق مفيد لصناعة الدوري المصري».

المصرى اليوم

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