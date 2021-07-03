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تفاصيل اجتماع إيهاب جلال مع باهر المحمدي

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تفاصيل اجتماع إيهاب جلال مع باهر المحمدي تفاصيل اجتماع إيهاب جلال مع باهر المحمدي

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المران الرئيسي في السادسة من مساء اليوم السبت، على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، حيث استمر المران لمدة ساعتين، وذلك في إطار استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري، بعد غدٍ الأثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المران بتدريبات بدنية شاقة تحت قيادة على طه، ثم تدريبات على الاستحواذ التحرك بدون كرة، وخاض الثلاثي حسين السيد وعبدالله جمعه وعبدالرحمن مجدي، تدريبات خاصة.

وعلى هامش المران، اجتمع إيهاب جلال، مع باهر المحمدي، قائد الفريق، لتحفيزه على تقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة، واستعادة مستواه الفني بعد تماثله للشفاء من الإصابة بالرباط الصليبي، وعودته للمشاركة في المباريات مع الفريق.

المصرى اليوم

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