★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شارك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق الجماعي كاملا مساء اليوم السبت بملعب النادي، بشكل طبيعي.

وكان الجهازان الفني والطبي بالزمالك قد قررا اكتفاء حازم إمام بخوضه جزءا خفيفا من مران أمس الجمعة على أن يستمر في أداء تدريبات تأهيلية منفردة.

وشارك إمام أمس في الجزء الأول من التدريبات بخوض تدريبات الركض، ثم فضل الجهازان الفني والطبي للفريق، أن يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي للوصول لحالة بدنية مثالية بعد تعافيه من الإجهاد العضلي في السمانة.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.