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أرقام الدنمارك والتشيك في يورو 2020: انتصار جديد يعيد ذكريات معجزة يورو 1992

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أرقام الدنمارك والتشيك في يورو 2020: انتصار جديد يعيد ذكريات معجزة يورو 1992 أرقام الدنمارك والتشيك في يورو 2020: انتصار جديد يعيد ذكريات معجزة يورو 1992

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نجح الدنماركي في تجاوز عقبة المنتخب التشيكي، وبلغ الدور نصف النهائي لـ كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» بعدما تغلب عليهم بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الدنماركي بهدفين نظيفين من توقيع لاعب الوسط توماس ديلايني، والمهاجم كاسبر دولبرج.

وفي الشوط الثاني وبعد 4 دقائق فقط من البداية، نجح الهداف التشيكي باتريك شيك من تقليص الفارق لهدف، لكن منتخب بلاده عجز عن إضافة هدف ثان، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الدنماركي وبلوغه نصف نهائي اليورو في إنجاز تاريخي.

نجم المباراة:

حصل لاعب الوسط الدنماركي توماس ديلايني على جائزة نجم المباراة، بعد ادائه اليوم وتسجيله الهدف الافتتاحي في المباراة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- توماس ديلايني هو الهداف السابع المختلف للدنمارك في يورو 2020. بعيدًا عن الأهداف العكسية، لا يوجد منتخب لديه عدد هدافين مختلفين أكثر من الدنمارك في النسخة الحالية من البطولة.

- 24 هدفًا بالضربات الرأسية تم تسجيلهم في يورو 2020، أعلى عدد أهداف من الضربات الرأسية في نسخة خلال تاريخ البطولة.

- أصبح كاسبر دولبرج (سجل 3 أهداف) أفضل هداف للدنمارك في تاريخ كأس الأمم الأوروبية مناصفة مع جون دال توماسون وبريان لاودروب وهنريك لارسن وفرانك أرنيسن.

- منتخب الدنمارك سجل 11 هدفًا في يورو 2020 ليحطم رقمه القياسي على مستوى أفضل أرقامه التهديفية خلال نسخة من بطولة كبرى (كأس عالم / يورو)، والمدون سابقًا في مونديال 1986 (10 أهداف).

- باتريك شيك عادل سجل كريستيانو رونالدو كأفضل هداف لـ يورو 2020 (5)، وأصبح أفضل هداف تشيكي في نسخة من اليورو مناصفة مع ميلان باروش (5 اهداف في يورو 2004).

- فقط ميشيل بلاتيني (3) وميلوسوفيتش وباروش (4) احتاجوا لعدد مباريات أقل لتسجيل 5 أهداف في كأس الأمم الأوروبية، من باتريك شيك (5).

- وصل منتخب الدنمارك إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 1992 (عندما حقق المعجزة وتوجت باللقب في النهاية)، بفارق 29 عامًا بين آخر تواجد في المربع الذهبي للبطولة هي الفترة الأطول لمنتخب في تاريخ المسابقة.

المصرى اليوم

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