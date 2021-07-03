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ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية، مساء اليوم السبت 3 يوليو 2021، رغم استقرار أسعار الذهب عالميًا بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصة والأسواق العالمية، يومى السبت والأحد، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم السبت، 892 جنيها، والذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 780 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 669 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6240 جنيها.

وواصلت أسعار الذهب عالميا، ثباتها عند الأسعار المرتفعة التي حققتها في ختام تداولات يوم الجمعة قبل اغلاق البورصات للإجازة الأسبوعية، بعد إعلان بيانات التوظيف الأمريكية والتى جاءت أكبر من المتوقع في 10 أشهر حيث أكدت وزارة العمل أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال شهر يونيو وهى أكبر زيادة في 10 شهور بينما أشارت التوقعات السابقة إلى إضافة 706 آلاف وظيفة فقط.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم، السبت، 787.97 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،787.52 $ .

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