«الصحة» تكشف الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

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قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز تتماثل للشفاء ولكنها لا تزال في حاجة إلى الأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعى- غير النافذ- أي بدون استخدام أنبوبة حنجرية.

وكشف النادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، حقيقة ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور «دلتا بلس» في مصر، وأكد: مصر خالية من المتحور «دلتا بلس».

وتابع: «نحن حاليا في نهاية الموجة الثالثة لكورونا، ومع التوسع في التطعيمات نأمل في عدم دخول الموجة الرابعة».

واستطرد: «الحرارة ليس لها تأثير في فيروس كورونا والدليل على ذلك زيادة معدل الإصابات في الهند التي تشهد تسجيل درجات حرارة مرتفعة، ويظل فيروس كورونا ليس له كتالوج».