سبب زيارة «هنية» لبعض الدول العربية؟.. محللون فلسطينيون: ينافس السلطة في العلاقات الخارجية فقط (تقرير)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُجري إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، خلال الفترة الحالية، جولة يزور خلالها دول عربية وإسلامية.

وتهدف الجولة، وفق محللين سياسيين، إلى الحصول على الدعم «للمقاومة الفلسطينية»، وضمن جولته التي بدأت منتصف يونيو الماضي، زار هنية حتى الآن، ثلاث دول عربية، هي المغرب وموريتانيا ولبنان، ويتوقع أن يصل لأخرى خلال أيام.

وقال المحلل السسياسي المقيم في غزة، طلال عوكل لـ«المصري اليوم»، إن حماس تحاول طول الوقت أن تجد لها علاقات خارجية تنافس فيها السلطة الفلسطينية، خاصة وأن الانتخابات تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

وأكد ان هنية يريد أن يصف نفسه كزعيم له علاقات بجميع الدول لتمهيد الطريق لها ليست كحركة فقط بل أنها جزء أساسي من النظام الفلسطيني، موضحا ان تلك الزيارات تأتي لمصالح الحركة فقط وهذا ناتج عن الانقسام، مؤكدا ان الزيارات تأتي ضمن المنافسة الداخلية مع السلطة الفلسطينية فقط، والشعب تائه بينهم.

وأوضح عوكل ان علاقات حماس مع إيران قائمة، مؤكدا ان دور القاهرة لا يمكن انكاره نهائي، خاصة وأن القاهرة تركته يذهب حيث يشاء لأنها تعلم تماما أن سواء ذهب للمشرق أو المغرب فإنه سيعود في الأاخير إلى حضن القاهرة خاصة وأن الجميع يعلم بما فيهم هنية ان القاهرة هي الدور والداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، لافتا إلى هناك مستوى جيد من العلاقة بين حماس والقاهرة .

وأكد ان المشكلة لا تكمن في اللقاءات الخارجية لحماس بل لأن هناك مشكلة كبيرة في الشأن الفلسطيني وهي لغة الحاور الفلسطيني- الفلسطيني، مفقود، موضحا أن هنية يجب ان يعلم أن الحاور الفلسطيني- الفلسطيني هو الأساس قبل إقامة حوار حمساوي- عربي، لأن الجميع يريد أن يرى حكومة فلسطينية موحدة ينتج عنها أشياء إيجابية لصالح لشعب الفلسطيني فقط ومن ثم تأتي بعده الفصائل.

والتقى هنية في الدول التي زارها حتى الآن، رؤساء، ومسؤولين رسميين، ونخباً سياسية ومجتمعية، ورافق هنية في جولته، عدداً من أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس»، وفق وكالة «معا» الفلسطينية.

ففي 16 يونيو الماضي وصل زعيم حماس إلى المغرب، بعد دعوة من حزب العدالة والتنمية.

والتقى هنية في بداية زيارته رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ووفد من حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) بالعاصمة الرباط.

كما بحث هنية في ثاني أيام زيارته، التطورات السياسية الفلسطينية مع رئيس مجلس النواب المغربي.

وفي نفس اليوم، نشرت القناة الأولى المغربية الرسمية تقريراً، يظهر إقامة العاهل المغربي الملك محمد السادس، مأدبة عشاء على شرف وفد المكتب السياسي لحركة «حماس»، برئاسة إسماعيل هنية.

وأيضاً خلال الزيارة، اجتمع هنية، بممثلي مؤسسات مغربية غير حكومية وثمن خلال اللقاء الجهود المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقبل المغادرة، بحث هنية، مع حزب «التقدم والاشتراكية» المغربي الوضع الفلسطيني ونتائج العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وانعكاساتها على القضية والمنطقة برمتها.

واختتم زعيم حماس والوفد المرافق له، الزيارة إلى المغرب في يومها الخامس، ليتجه بعدها إلى العاصمة نواكشوط ليبدأ زيارة إلى موريتانيا، وبدأت زيارة هنية إلى دولة موريتانيا بتاريخ 21 يونيو الماضي، بعد اختتام زيارته إلى العاصمة المغربية الرباط.

واستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» فور وصوله، والتقى الوفد أيضًأ، زعيم المعارضة الموريتانية السيد إبراهيم بكاي.

واستقبل هنية ضمن زيارته عدداً من قادة الأحزاب السياسية الموريتانية من بينهم رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم، ورئيس حزب الاتحاد الوطني والتغيير الموريتاني، ورئيس حزب الإصلاح، ورئيس حزب التحالف الوطني الديموقراطي.

وذهب بعد ذلك إلى لبنان، ففي 27 يونيو الماضي، بدأت زيارة رئيس «حماس» إلى لبنان ولا زالت مستمرة حتى الآن.

وعقد هنية فور وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمراً صحفياً، أكد خلاله أن الزيارة التي يجريها إلى لبنان تكتسب أهمية خاصة لدى حركته.

وفي ثاني أيام زيارته، التقى هنية الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الرئاسة في بعبدا شرق بيروت.

كما التقى هنية في ذات اليوم، برئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري في العاصمة بيروت، وبحثا مستجدات القضية الفلسطينية.

واجتمع زعيم حماس برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب.

وضمن الزيارة التقى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» مع الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في لبنان.

ولكن الغريب في الأمر وفقا لمحليين فلسطينيين أن هنية لم يلتقي سعد الحريري، موضحين أن هنية بات يتقرب فقط من القادة القريبين من إيران فقط.

وشارك هنية أيضاً على هامش زيارته، في لقاء جمعه مع نخبة من السياسيين وفصائل العمل الفلسطيني واللبناني.

والتقى هنية بمفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف دريان.

وعقدت حركة «حماس»، برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، لقاءً جمعها بالفصائل الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت، تم خلاله التباحث حول تطورات القضية الوطنية.

وهذه الزيارات هي الأولى من نوعها، خاصة في المغرب، حيث تساءل بعض المحللين «ماذا تأمل الحركة في هذا التوقيت الحساس من ورائها، وهل ينحصر هدف المغرب في توظفيها لأغراض سياسية داخلية؟

وقول الدكتور عبدالفتاح البلعمشي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش إن الزيارة تحظى باحتضان مغربي رسمي على أعلى مستوى، وفق قناة «دويتش فيلة» الألمانية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لحركة حماس، تهدف الزيارات إلى «تحشيد الموقف العربي والإسلامي لخدمة القضية الفلسطينية، وحماية القدس والمسجد الأقصى من التهديدات المتواصلة».

وهنية قال بعد اجتماعه مع العثماني إن «المقاومة الفلسطينية انتصرت على العدوان الإسرائيلي» الأخير على غزة، البعض أن حزب العدالة والتنمية (الإخوانية) التي دائما ترفض وصفها بالحزب الإسلامي بل بحزب ذو مرجعية إسلامية، وقد رتب لهذه الزيارة كنوع من الاستثمار المبكر قبيل الانتخابات، خصوصاً وأن صورة الحزب تضررت شعبياً بعد توقيع العثماني باعتباره رئيسا للحكومة المغربية على اتفاق التطبيع مع إسرائيل

أما في لبنان وبعد لقاءه بحسن نصر الله أوضح هنية على عمق العلاقة بين حوب الله وحماس وموقعها الحاسم في معركة الحسم.

وشدد رئيس حماس على حقّ المقاومة الفلسطينية بتطوير نفسها وعتادها وسلاحها بالطرق والوسائل كافة، وقال إن من حقّ المقاومة الفلسطينية التي حفرت في الصخر، وجالت في أعماق البحر أن تطور نفسها وعتادها استعدادًا للمعركة القادمة.

وأكد هنية انفتاح حركته على جميع مكونات الأمة وأحرار العالم خدمة للقضية الفلسطينية، مجددًا رفض حركته الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وشرعيته بأرض فلسطين.