«أبومازن» يعلن حالة الطوارئ 30 يوما في الأراضي الفلسطينية

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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «أبومازن»، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارا من اليوم السبت، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا ( وفق وكالة وفا الفلسطينية).

وبحسب المرسوم، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وكان موقع «وورلدوميترز إنفو» المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم، أفاد بأن عدد إصابات «كوفيد-19» في الأراضي الفلسطينية وصل حتى اليوم إلى 314،409، فيما تم الإبلاغ عن 3,570 حالة وفاة.

يأتي ذلك وقتما انطلقت وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم السبت، مسيرة تنديد بوفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات بعد اعتقاله على أيدي قوة من الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات تندد «بحكم العسكر» ورفعوا لافتات تطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس «بالرحيل»، في حين لم يسجل أي تدخل لقوات الأمن الفلسطينية، وفق وكالة «معا» الفلسطينية.

وأشارت مراسلتنا في رام الله إلى أن عائلة الناشط بنات شاركت في المسيرة، وأعلنت عن إطلاق منحة دراسية باسم «نزار بنات» لتعليم الطلبة بالجامعات.

وتأتي المظاهرة بعد يومين من كشف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، عن مضمون التقرير الطبي الأولي حول وفاة بنات، بعدما اعتقلته قوة أمنية فلسطينية بمدينة الخليل، متحدثا عن «وفاة غير طبيعية».