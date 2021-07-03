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فريدة الشوباشي: ثورة 30 يونيو «معجزة شعبية»

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فريدة الشوباشي: ثورة 30 يونيو «معجزة شعبية» فريدة الشوباشي: ثورة 30 يونيو «معجزة شعبية»

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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو بمثابة معجزة شعبية كبيرة، مشيرة إلى أن الشعب المصري دائمًا يصنع المعجزات، موضحة أن الرئيس هو هدية فخر لمصر والأمة العربية، ودائمًا ما يبني ويعمر.

وأضافت «الشوباشي»، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، في برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطاني الأمل واليقين بأن سترجع لمكانها ومكانتها المعهودة، وذلك عندما قال إن الإرادة المصرية لن تعلو عليها إرادة أخرى.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي بدأ في إعادة بناء مصر الحديثة من الداخل، وهو ما مكن الدولة المصرية من مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدة أن الرئيس السيسي أحدث معجزة في مصر، ورجع مصر لشبابها واستطاعت التحدث مع أي قوة في العالم بندية.

وتابعت: «ما حدث خلال السنوات الماضية أيام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، أننا كنا تابعين لدولة ولم يكن لدينا رأي.. أما الآن فمصر رجعت والتي يتمناها أي شخص، مصر التي لها علاقات مع أعظم دول في العالم، وتجبر الدول على احترام قوة ومكانة الدولة المصرية».

المصرى اليوم

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