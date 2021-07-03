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نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال إنشاء المعهد الفني الصحي بالداخلة

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نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال إنشاء المعهد الفني الصحي بالداخلة نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال إنشاء المعهد الفني الصحي بالداخلة

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وجهت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بإعداد تقارير متابعة أسبوعية لموقف الأعمال بمشروع المعهد الفني الصحي الجاري إنشاءه بمركز الداخلة بتكلفة ١.٨ مليون جنيه.

جاء ذلك خلال تفقدها للعمل، السبت، يرافقها نبيل حنفي، رئيس المركز، والدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومتدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة.

كما وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات وفقا للمخطط الزمني، لدخول الخدمة العام الدراسي القادم.

ويضم المعهد تخصصات (فني معمل- مراقب صحي- فني إحصاء)، على أن تستكمل باقي التخصصات وفقا لاحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة.

المصرى اليوم

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