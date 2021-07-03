نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المركز التكنولوجي الجديد بالداخلة

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تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع إنشاء المركز التكنولوجي الجديد بمدينة موط بالداخلة يرافقها نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة.

َتفقدت محتويات المركز الذي تم الانتهاء من انشاءه استعداداََ لافتتاحه والذي يضم صالات للمواطنين والعاملين ومكاتب إدارية متنوعة ومداخل خاصة بالمواطنين والموظفين ودورات مياه، بتكلفة تقدر بـ ١.٦ مليون جنيه، في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه المحافظة لتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب أيسر توفيراََ للوقت والجهد.