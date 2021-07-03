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«وضعت يدي على صدرها لإنعاش قلبها».. تفاصيل تحقيقات اتهام ممرض بالتحرش بمريضة

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«وضعت يدي على صدرها لإنعاش قلبها».. تفاصيل تحقيقات اتهام ممرض بالتحرش بمريضة «وضعت يدي على صدرها لإنعاش قلبها».. تفاصيل تحقيقات اتهام ممرض بالتحرش بمريضة

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أمرت نيابة جنوب الجيزة، السبت، بحبس الممرض المتهم بـ«التحرش» بمريضة داخل مستشفى خاص في العمرانية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتنصل المتهم مما نٌسب إليه، وقال أمام النيابة، إنه لامس أجزاءً من جسدها لمحاولة عمل إنعاش لها.

وأضاف في التحقيقات: «حطيت المريضة على جهاز تنفس، ووضعت يديها على صدرها لإنعاش قلب الممرضة ففكرت إني بها».

وجاء بالتحقيقات أن المريضة كانت في العناية المركزة وأغمى عليها، فتدخل الممرض وتحرش بها، وأمسك مناطق حساسة من جسدها بينما هي لا تستطيع الحركة وأبلغت ذويها بما حدث عقب إفاقتها.

المصرى اليوم

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