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مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بالصحراوي الغربي بالمنيا

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مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بالصحراوي الغربي بالمنيا مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بالصحراوي الغربي بالمنيا

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة على الطريق الصحراوى الغربي، أمام مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا. وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالجادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص بجنوب المحافظة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة ما أدى إلى اصطدامها بعمود الإنارة.

المصرى اليوم

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