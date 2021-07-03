خلال شهر.. تعرف على جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد خلال شهر.

وتمكنت الحملات من ضبط 32419 قضية تموينية متنوعة، وغلق 40390 محل مخالف لقرار الغلق، و9017 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 72320 أرجيلة، في مجال الحد من إنتشار فيروس «كورونا»، وضبط 446343 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ444073 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 2270 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 3134 متهم وبحوزتهم 120 قطعة سلاح نارى و58 قطعة سلاح أبيض، و130 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 25465 حكم قضائى متنوع، و2555 قضية متنوعة، وتشكيلان عصابيين ضما 6 متهمين، إرتكبوا واقعتين، وفحص 10584 عنصر إجرامى.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع 6 عناصر إجرامية وضبط 1658 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط والجيزة والغربية والسويس والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا والشرقية وسوهاج والأقصر وقنا، بإجمالى مضبوطات 1168 قطعة سلاح نارى.

أما في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبـط 4853 قطعة سلاح نارى بحوزة 4156 متهم، وضبط 8 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم 22 بندقية و3 مسدس و12 فرد محلى.

كما تم ضبط 32 تشكيل عصابى، ضموا 108 متهم، إرتكبوا 175 حادث، و746 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، كما تم تنفيذ 2317608 حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 6371 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 6736 متهم، وفى مجال ضبط القضايا النوعية، تم إعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، و281 قضية أحداث، و21225 قضية مرافق عامة، وكشف غموض 361 حادث خطف وقتل وسرقات بالإكراه وحريق عمد وإنتحال صفة بإجمالى 520 متهم.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات، تم ضبط 1484 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و743938 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، تم ضبط 51 قضية بإجمالى 64 متهم، بمضبوطات وزنت 13 طن و764 كيلو جرام، و42954 قضية تموينية متنوعة، إلى جانب ضبط 359295 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 283،837,208 جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، تم ضبط 6772 قضية في مجال التهرب الضريبى والأموال العامة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.