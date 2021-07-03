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كارتيرون يقود تدريبات تكتيكية للاعبي استعداداً لمواجهة المحلة

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كارتيرون يقود تدريبات تكتيكية للاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة المحلة كارتيرون يقود تدريبات تكتيكية للاعبي استعداداً لمواجهة المحلة

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مرانا تكتيكيا وبدنيا قويا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين بطول الملعب، كما وضع حواجز في منتصف ملعب كل فريق مع بدء الهجمة من الخلف للأمام والتقدم، وتخصيص عرضيات للمهاجمين ولاعبي الوسط.

وشهد المران تركيزا من اللاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفني. وحرص أوليفيرا مدرب حراس المرمى على مشاركة محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد مع المجموعة الأولى، حيث يتبادلان حراسة المرمى في حالة إحراز أي هدف في المرمى، وفي المجموعة الثانية تواجد محمد أبوجبل ومحمد قنديل.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة.

المصرى اليوم

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