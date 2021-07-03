أحمد سامي يُعلن قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

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أعلن أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن قائمة فريقة التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الأهلى المقرر لها في التاسعة من مساء غدا الأحد، على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقه الدورى الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

خط الدفاع: رجب نبيل، محمود البدرى، محمد عبدالمنعم، محمود عزت، خالد عبدالفتاح، أطهر الطاهر

خط الوسط: شريف رضا، أحمد حمص، محمد رزق، محمود حليمو، محمد محسن ليله، رفيق كابو، محمد نادى، عبدالكبير الوادى، مصطفى فتحى، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: عرفه السيد، ديريك تسيبامبى .