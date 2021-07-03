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خضع محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق، وذلك خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وحرص أوليفيرا على تنفيذ تدريبات خاصة للحراس الأربعة سواء عن طريق التعامل مع التسديدات القريبة من المرمى أو البعيدة، كما قام بتخصيص وحدة تدريبية للتعامل مع الكرات العالية وأيضا الأرضية.

كما شهد مران حراس الزمالك تدريبا قويا على التعامل مع العرضيات، وظهر الرباعي بمستوى متميز نالوا عليه إشادة المدرب البرازيلي.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.