أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران -
شاهد.. انقلاب دبابة مجنزرة بأحد شوارع روسيا دون إصابات -
أمير مكة المكرّمة يتفقّد  #المشاعر_المقدّسة ويدشّن مركز الضبط الأمني بالشميسي -
الصحة: خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1442هـ -
"الهايكنق" في وجهات صيف السعودية.. تجربة شيقة في أحضان الطبيعة -
شكاوى ضد واتساب في الاتحاد الأوروبي بسبب تغييرات الخصوصية -
نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية يزور عددًا من المحاكم الإدارية -
القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده -
نيوم.. وزير الداخلية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره العُماني -
رامي صبري يودع شقيقه.. ومحمد شريف يقترب من لقب هداف الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تدريبات خاصة لرباعي حراس استعداداً لمواجهة غزل المحلة

Print
تدريبات خاصة لرباعي حراس الزمالك استعداداً لمواجهة غزل المحلة تدريبات خاصة لرباعي حراس استعداداً لمواجهة غزل المحلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خضع محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، لتدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق، وذلك خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وحرص أوليفيرا على تنفيذ تدريبات خاصة للحراس الأربعة سواء عن طريق التعامل مع التسديدات القريبة من المرمى أو البعيدة، كما قام بتخصيص وحدة تدريبية للتعامل مع الكرات العالية وأيضا الأرضية.

كما شهد مران حراس الزمالك تدريبا قويا على التعامل مع العرضيات، وظهر الرباعي بمستوى متميز نالوا عليه إشادة المدرب البرازيلي.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري