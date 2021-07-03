وزير النفط العراقي: «بي.بي» تفكر في الانسحاب من العراق ولوك أويل تريد بيع حصتها

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قال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، في مقطع مصور بُث اليوم السبت على صفحة الوزارة على فيسبوك إن شركة بي.بي تفكر في الانسحاب من العراق وإن شركة لوك أويل الروسية أرسلت إشعارا رسميا يفيد بأنها تريد بيع حصتها في حقل غرب القرنة-2 لشركات صينية.

وقال إن«البيئة الاستثمارية الموجودة في العراق غير مناسبة للحفاظ على المستثمرين الكبار. كل المستثمرين اما يبحث عن سوق أخرى أو يبحث عن شريك آخر».

وقالت مصادر بوزارة النفط إن هذه التصريحات أدلى بها عبدالجبار خلال جلسة برلمانية في 29 يونيو حزيران تمت دعوة عبدالجبار إليها.