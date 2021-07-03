لجنة المحافظات بـ«القومي للمرأة» تدعم منتجات المرأة السيناوية

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أكدت الدكتورة سهام عزالدين جبريل مقرر لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة والمشرف العام على فروع شمال وجنوب سيناء والقناة بالمجلس، على تبنى لجنة المحافظات بالمجلس لمنتجات المرأة السيناوية التراثية والبيئية والحرفية في إقامة مشروعات صغيرة للنساء المعيلات بمختلف المحافظات، وذلك بما يتوافق مع التمكين الاقتصادى للمرأة بدعم من القيادة السياسية.

وأشارت خلال زيارتها لجمعية تنمية موارد المرأة المعيلة بشمال سيناء إلى أنه تم البدء بمجموعة من المنتجات التراثية والبيئية والحرفية بالتنسيق بين لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة وجمعية تنمية موارد المرأة المعيلة بمحافظة شمال سيناء كتجربة ونموذج يحتذى يمكن تطبيقه في باقى المحافظات لتشجيع المرأة على اقامة مشروعات انتاجية صغيرة للمرأة المعيلة باستخدام مكونات البيئة في انتاج منتجات تراثية من الأعمال اليدوية والمشغولات والتطريز وغيرها من منتجات البيئة المتميزة لزيادة دخل الأسرة وتوفير فرص عمل حقيقية لها.

وأضافت أن هذا يأتى في اطار المكاسب الضخمة التي حصدتها المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تحققت من خلال التمكين الاقتصادى لها تأكيدا على دورها الفعال في المجتمع .

وأعلنت أن المرأة المصرية حصلت على مكاسب كبيرة لم تحصل عليها من قبل.. مشيرة إلى إعتبار السيد الرئيس أن تمكين المرأة هو أحد الإستراتيجيات الهامة لبناء مصر الحديثة، وذلك اعتمادًا على طاقات المصريين كافة.. حيث سعى الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فترة حكمه لينتصر للمرأة.. مؤكدًا على عظمة المرأة، وحرصه على الاهتمام بالمرأة المصرية ودورها الهام والحيوى في المجتمع .

وأضافت أنه برصد الخطوط العريضة لجهود الدولة في تمكين المرأة خلال سبع سنوات من انجازات حكم الرئيس السيسى.. نجد: أن الدولة المصرية الجديدة أولت لملف المرأة اهتمامًا خاصًا، وذلك من خلال دعم ومساندة القيادة السياسية وتقدير السيد الرئيس لإسهامات المرأة المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.. فأصبح ملف المرأة من الملفات الهامة والتى استمدت استراتيجيتها من خلال الإستراتيجية الوطنية للدولة المصرية التي تهتم بالقوة البشرية وأولت اهتماما خاصا بقضايا المرأة باعتبارها أيقونة العمل الوطنى وركيزة بناء الأسرة وصلاح المجتمع حتى وصلت إلى مستوى تاريخى في التمكين السياسى والاقتصادى .