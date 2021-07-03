رئيس «القومي للترجمة»: خصم 50 % على إصدارات المركز بمناسبة معرض الكتاب

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قالت الدكتور كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، إن العناوين الأكثر مبيعا في جناح المركز خلال أول يومين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 هي «الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الاسكندر، اليوم الاخير لأدولف هتلر، اليهود في الامبراطورية العثمانية، تاريخ اوروبا في العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الاخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة في الإسلام».

وأضافت أن المركز يقدم خصومات تصل إلى 50 % لعدد من شرائح الزائرين للجناح مثل طلاب الجامعات الحكومية، واعضاء نقابات الاطباء، الصحافيون، اعضاء اتحاد الكتاب ونادي القصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الباحثون الاكادميون، اعضاء القضاء والجيش والشرطة والعاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون واضافت أن هناك خصم لكل رواد المعرض يصل إلى 25 % على نسخة واحدة فقط من أي عنوان.