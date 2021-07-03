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بث مباشر لحظة بلحظة .. إنجلترا (1)-(0) أوكرانيا (الشوط الأول) ربع نهائي يورو 2020

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بث مباشر لحظة بلحظة .. إنجلترا (1)-(0) أوكرانيا (الشوط الأول) ربع نهائي يورو 2020 بث مباشر لحظة بلحظة .. إنجلترا (1)-(0) أوكرانيا (الشوط الأول) ربع نهائي يورو 2020

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تنطلق مباراة منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب أوكرانيا في التاسعة مساء اليوم السبت 3-7-2021 على ملعب الأولمبيكو بروما ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

د4: رحيم ستيرلنج يتوغل ويمرر بينية حريرية إلى هاري كين الذي لا يتوانى عن إيداعها مرمى أوكرانيا معلنا عن هدف مبكر لـ إنجلترا

تنقل بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة يورو 2020 المباراة في بث مباشر على قناة beIN Sports HD 1 Max بي ان سبورت 1 ماكس

حراسة المرمى: بيكفورد

الدفاع: ووكر، ستونز، ماجواير، شاو

الوسط: رايس، فيليبس، ماونت

الهجوم: سانشو، سترلينج، كين

حراسة المرمى: بوشكان

الدفاع: زابارنيي، كريفستوف، ماتفيينكو، كارافييف

الوسط: شابارينكو، سيورتشوك، زينتشينكو

الهجوم: ميكولينكو، ياريمتشوك، يارمولينكو

المصرى اليوم

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