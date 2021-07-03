ماجد المهندس يحيى حفلا كامل العدد بجدة (صور)

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شارك النجم ماجد المهندس في ثالث حفلات سوبر دوم جدة وقدم حفلا مبهرا ومميزا حيث قدم عدد كبير من أغنياته التي يعشقها الجمهور الخليجي والعربي.

حضر المهندس قبل الحفل بيوم إلى مطار جدة وأشاد بالاستقبال المبهر والمميز، حيث قدم الحفل الإعلامي سامي جميل ومذيعة mbc fm سارة الخناني.

ورحب المهندس في مطلع الحفل بجمهور جدة وقال لهم وحشتوني جدا ووعدهم بحفل مميز يليق بهم

اختتم ماجد المهندس الحفل بكلمة شكر فيها محمد حسنين المدير التنفيذي للحفل وهيئة الترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ ووعد جمهوره بمزيد من الحفلات خاصة بعد سعادته هو شخصيا بالحفل وبالجمهور وبالتنظيم الرائع.