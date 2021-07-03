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مصرع شخصين وإصابة ٥ في تصادم سيارتين بطريق «قفط- القصير»

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مصرع شخصين وإصابة ٥ في تصادم سيارتين بطريق «قفط- القصير» مصرع شخصين وإصابة ٥ في تصادم سيارتين بطريق «قفط- القصير»

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لقي شخصين مصرعهما وأصيب 5 آخرين السبت إثر وقوع تصادم سيارتين بطريق قفط- القصير.

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، بتصادم سيارتين نصف نقل وربع نقل بالكيلو 85 وادى اللقيطة بطريق قفط- القصير.

وأسفر الحادث عن مصرع علاء سيد عزب، 38 سنة، ويوسف سيد، 15 سنة، وإصابة إبراهيم أبوالنجا 15 سنة، ومحمود طيرى أحمد 17 سنة، ومصطفى يوسف محمد 17 سنة، وأحمد عابدين أحمد 20 سنة، وسيد أحمد على 48 سنة.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى قوص، والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

المصرى اليوم

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