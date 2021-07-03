الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتربية العريش

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أعلنت جامعة العريش، عن الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية في جامعة العريش.

وقال الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، أنه تم الانتهاء من عملية التصحيح الآلي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية لعدد ٦٧٣ مقرر بإجمالي ٢٧٧٩٧ ورقة بابل شيت موزعة على الفرق الدراسية الأربعة.

أضاف الدمرداش أنه بالنسبة للفرقة الأولي في كلية التربية، تم تصحيح عدد ١٦٩ مقرر بإجمالي ٦٩٦١ ورقة، والفرقة الثانية تم تصحيح ١٧٠ مقرر بإجمالي ٦٢٥٣ ورقة.

أشار الدمرداش إلى أنه بالنسبة للفرقة الثالثة تم الانتهاء من تصحيح ١٥٥ مقرر بإجمالي ٧٦١٤ ورقة، وبالنسبة للفرقة الرابعة تم الانتهاء من تصحيح ١٧٩ مقرر بإجمالي ٦٩٦٩ ورقة.