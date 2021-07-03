إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق وادي النطرون العلمين الصحراوي

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أصيب ٧ أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق وادي النطرون العلمين الصحراوي، وتم اخطار الإسعاف للتحرك لنقل المصابين فور ورود بلاغ من شرطة النجدة بمكان الحادث.

فيما تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى العلمين أثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو ٥٥ طريق العلمين وادي النطرون، وهم هشام جمال جمال خليل ٢٨ عاما من الجيزة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية واشتباه شلل بالأطراف وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأميره شعبان محمد ٢٥ عاما من الجيزة، تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وشعبان محمد عبدالعزيز ٤٧ عاما من الجيزة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات القطنية، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وسعدية محمد إمام ٤٩ عاما من الجيزة تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات القطنية والعنقية والذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحبيبة شعبان محمد ٢١ عاما من الجيزة تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وحمزة هشام جمال ٤ سنوات، من الجيزة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأحلام هشام جمال عاما ونص من الجيزة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم. جاري عمل الإسعافات اللازمة بالمستشفى.