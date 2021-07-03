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أول تعليق من أحمد عبد القادر على استبعاده من أولمبياد طوكيو

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أول تعليق من أحمد عبد القادر على استبعاده من أولمبياد طوكيو أول تعليق من أحمد عبد القادر على استبعاده من أولمبياد طوكيو

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علق أحمد حمدي عبدالقادر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على استبعاده من قائمة الأولمبي التي ستشارك في أولمبياد طوكيو.

وكتب أحمد عيد القادر، عبر صفحته الشحصية على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام» :«وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.. كل التوفيق لرجال المنتخب وتفرحونا«.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أعلن قائمة اللاعبين ال 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

قائمة المنتخب ضمت ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.
وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:
لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد
الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال-كريم العراقي.
الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.
الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

المصرى اليوم

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