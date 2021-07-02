شاب يسقط عاريا من الطابق الـ 13 للهروب من والد عشيقته في الهرم (تفاصيل)

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لقي شاب مصرعه سقط من الطابق الـ 13 عاريا أثناء هروبه من شقة عشيقته بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، بعد ضبطه داخل غرفة نومها اثناء ممارسه الرذيلة في فجر اليوم الجمعة، وتم تحرير محضر وعرضه على النيابة العامة بمباشرة التحقيقات.

كان قسم شرطة الهرم تلقي بلاغا في الساعات الأولي من صباح اليوم بسقوط شاب من شرفة غرفة نوم عشيقته انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين بان المتوفي على علاقة غير شرعية بسيدة تقيم مع افراد اسرتها، وانه تسلل إلى غرفتها بالاتفاق معها في أوقات متأخرة من الليل وتم ضبطهما أثناء ممارسة الرذيلة، فسقط من الدور الـ 13 خوفاً من إمساك أفراد الأسرة به فسقط على الأرض جثة هامدة.

قامت فريق البحث بتفريغ الكاميرات في اعلي العقارات الموجودة في مكان الحادث للتأكيد من عدم وجود شبة جنائية وراء الواقعة، وقررت عرض جثة الشاب على الطب الشرعي لتشريحها لكشف أسباب الوفاة.

وأمرت النيابة العامة التحفظ على عشيقة المتوفي وأفراد أسرتها لسماع أقوالهم ومناقشاتهم حول ملابسات الحادث.