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أرسل الجهاز الإداري لنادي الزمالك، الجمعة، جوازات السفر الخاصة باللاعبين الأربعة إلى الجهاز الإداري للمنتخب الأوليمبي استعداداً للسفر مع بعثة الفريق إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي عن قائمة اللاعبين المشاركين في نهائيات دورة الألعاب الأوليمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو باليابان.

وضمت قائمة المنتخب الأوليمبي أربعة لاعبين من الزمالك، هم: محمود حمدي الونش، أحمد أبوالفتوح، محمد عبدالسلام، وإمام عاشور.

كما يتواجد محمد صبحي حارس الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري.

ويخوض المنتخب الأوليمبي الأولمبياد ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأوليمبية بطوكيو في الفترة من 23 يوليو الحالي حتى الثامن من أغسطس المقبل.