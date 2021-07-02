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حفيدة محمد نجيب: نحن 5 أحفاد بلا عمل و«عايزين نعيش حياة كريمة» ()

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حفيدة محمد نجيب: نحن 5 أحفاد بلا عمل و«عايزين نعيش حياة كريمة» (فيديو) حفيدة محمد نجيب: نحن 5 أحفاد بلا عمل و«عايزين نعيش حياة كريمة» ()

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قالت رغدة يوسف محمد نجيب، حفيدة الرئيس الراحل محمد نجيب، إن شقيقتها «نبوية» عانت مشاكل مادية كبيرة، ولذلك قامت بعمل استغاثة عبر على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكشفت حفيدة الرئيس الراحل، خلال برنامج «3 ستات» على فضائية «صدى البلد»، أن جميع أسرتها كانت معترضة على الشكل الذي خرجت به شقيقتها نبوية رغم معاناتهم المادية.

وقالت: «نبوية كانت لديها مشاكل مادية كبيرة وقامت بعمل استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالفعل الرئيس استجاب لكل طلباتها الشخصية ولكنها تحدثت عن فرد واحد فقط».

وتابعت: «نحن اعترضنا على استغاثة شقيقتى بسبب الأسلوب والطريقة اللى طلعت اتكلمت بيها، لأننا مينفعش نطلع نقول احنا عايزين، أو اننا نقول ان حالتنا المادية صعبة.. هذا لا يليق باسم محمد نجيب».

وأضافت حفيدة محمد نجيب، أنهم 5 أحفاد للرئيس الراحل، وجميعهم عاطلون عن العمل، وأوضحت :«إحنا عارفين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فاكر الرئيس الراحل محمد نجيب وعمل أكبر قاعدة عسكرية باسمه، متأكدة أنه مش ناسينا ومش هيرضى إننا نعيش في المعاناة دي أكبر من كده».

وأشارت إلى أن جدها تعرض للظلم خلال حياته، قائلة: «عايزين نعيش حياة كريمة».

المصرى اليوم

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