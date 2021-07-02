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تعرف على نتيجة سباق سرعات لاعبي قبل مواجهة المحلة

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تعرف على نتيجة سباق سرعات لاعبي الزمالك قبل مواجهة المحلة تعرف على نتيجة سباق سرعات لاعبي قبل مواجهة المحلة

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات بدنية مختلفة خلال المران مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، حيث قام فيرناندو مدرب الأحمال بعمل جزء تدريبي بدني عبارة عن سباق سرعات.

كما قام مدرب الأحمال بالفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثنائيات على أن يقوم كل لاعب بالركض ويحاول اللاعب الآخر الإمساك به.

وتفوق في هذه الفقرة طارق حامد على محمد أشرف «روقا»، ومحمود حمدي «الونش» على محمود علاء، ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» على محمد عبدالغني، ومروان حمدي على أحمد فتوح، وأحمد عيد على أشرف بن شرقي، بينما نجح محمد عبدالشافي في الإمساك بمحمود عبدالعزيز.

ثم أدى الثنائي المتنافس سباق سرعة بعرض الملعب، ويستهدف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون من هذه الفقرة التدريبية وصول اللاعبين إلى أعلى حالة بدنية قبل اللقاء المقبل أمام غزل المحلة.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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