★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاجتماع باللاعبين خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الجمعة بملعب النادي، وذلك لشرح بعض التعليمات الفنية المطلوبة منهم تنفيذها خلال المران.

كما اجتمع كارتيرون مع فيرناندو مدرب الأحمال ومعاونه أحمد عصمت للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة.

وطالب كارتيرون، لاعبيه بضرورة استغلال تعادل الأهلي مع بيراميدز، وتحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة بداية من مواجهة غزل المحلة لتصدير حالة من الضغط على الأهلي في سباق المنافسة على الدوري بين الفريقين.

وحرص كارتيرون، أيضاً، على عقد جلسة مع معاونيه بالجهاز الفني أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد، وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم الجمعة بملعب النادي.

وتأتي جلسة كارتيرون مع نبيه وعبدالمقصود من أجل مناقشة الاستعدادات لمباراة غزل المحلة المقبلة، في ظل افتقاد الفريق للاعبين من العناصر الأساسية هما يوسف إبراهيم «أوباما» وإمام عاشور بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات.

وناقش المدرب الفرنسي مع معاونيه بعض الأمور الفنية الخاصة باللقاء المقبل.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.