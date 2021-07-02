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تاريخ الثقافة الجماهيرية بفرع الإسكندرية

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تاريخ الثقافة الجماهيرية بفرع الإسكندرية تاريخ الثقافة الجماهيرية بفرع الإسكندرية

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه من خلال فرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، عدد من اللقاءات الأدبية والمحاضرات الثقافية، حيث عقد بيت ثقافة ٢٦ يوليو لقاء بعنوان «تاريخ الثقافة الجماهيرية ورسالتها في »، أدار اللقاء الإذاعي القدير مجدي فكري، تحدث خلاله محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق، عن مفهوم الثقافة الجماهيرية ودورها في تشكيل الوعي، كما تناول تاريخ إنشاء قصور الثقافة في مصر، وما تقدمه من خدمات ثقافية وفنية لرفع المستوى الثقافي للجماهير في كافة المجالات.

وفي قصر ثقافة الشاطبي نظم نادي أدب القباري لقاءا لمناقشة التجربة الإبداعية للشاعر حامد أنور بحضور عدد من شعراء الثغر، كما أعد نادي أدب قصر ثقافة برج العرب لقاءا لمناقشة اعمال الأعضاء، وقدم الشاعران على السعيد وأبوأحمد عدد من الأعمال المتميزة باللهجة الصعيدي، وأقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان «فضل الصحابة رضي الله عنهم» تحدث خلالها الشيخ محمد عطية الشريدي من منطقة وعظ الإسكندرية، عن منزلة الصحابة عند الرسول الكريم، وفضلهم في الحفاظ على الدعوة ونشر الإسلام، مشيراً إلى محاولة الإقتداء بهم في وفائهم وطاعتهم للنبي.

المصرى اليوم

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