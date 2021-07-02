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كارتيرون يحذر من سرعات لاعبي غزل المحلة في المرتدات

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كارتيرون يحذر من سرعات لاعبي غزل المحلة في المرتدات كارتيرون يحذر من سرعات لاعبي غزل المحلة في المرتدات

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حذر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي ، لاعبيه من سرعات لاعبي غزل المحلة وخصوصاً في الهجمات المرتدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة «الاثنين» في المباراة المقررة بينهما على أرض ملعب القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري.

وركز كارتيرون، خلال مران «الأثنين»، على خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية بالركض حول الملعب.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى زيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة.

كما أدى اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات تحت قيادة فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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